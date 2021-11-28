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В Германии врач привил более 50 людей своей вакциной от коронавируса

Автор: Сергей Пышкин

В аэропорту немецкого города Любек, врач вакцинировал от коронавируса собственным препаратом всех желающих. Более 50 человек получили прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Акция профессора медицины Винфрида Штьоккера завершилась, когда ее прервали правоохранители.

Сейчас мужчину подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах, поскольку у его препарата нет регистрации. В то же время как отметил Штьоккер, вакцина была создана на рекомбинантном антигене. По такому же принципу действует препарат Novavax, который сегодня находится на рассмотрении регулятором ЕС.

По словам профессора, в первую очередь он испытал вакцину на себе, членах семьи и друзьях, впрочем, до полноценных клинических исследований дело не дошло.

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ГерманияВакцинацияКоронавирус