В Германии врач привил более 50 людей своей вакциной от коронавируса

В аэропорту немецкого города Любек, врач вакцинировал от коронавируса собственным препаратом всех желающих. Более 50 человек получили прививки.

Акция профессора медицины Винфрида Штьоккера завершилась, когда ее прервали правоохранители.

Сейчас мужчину подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах, поскольку у его препарата нет регистрации. В то же время как отметил Штьоккер, вакцина была создана на рекомбинантном антигене. По такому же принципу действует препарат Novavax, который сегодня находится на рассмотрении регулятором ЕС.

По словам профессора, в первую очередь он испытал вакцину на себе, членах семьи и друзьях, впрочем, до полноценных клинических исследований дело не дошло.