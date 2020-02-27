В Германии возросло количество заболевших коронавирусом

В Германии вновь выросло количество зараженных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир немецкого телеканала ZDF.

По состоянию на 27 февраля количество людей, заразившихся новым видом коронавируса, в Германии составляет 22. Последний случай заражения опасным вирусом был зафиксирован в федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии объявили эпидемию коронавируса. Новые случаи заражения не имеют связи с Китаем. Тогда в Германии было зарегистрировано около 20 случаев заражения коронавирусом.

Добавим, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 2800 человек. Известно о более 82 тысяч случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество зараженных зафиксировано на материковом Китае.

Также РБК-Украина писало, что министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил о подтверждении первого случая заражения коронавирусом в стране. Вирусом заболел не гражданин страны, но мужчина проживает в Эстонии на постоянной основе.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Дании. Зараженный недавно вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.