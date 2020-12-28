В Германии восемь медиков получили пятикратную дозу вакцины. Часть госпитализировали

На севере Германии в ходе кампания по вакцинации против COVID-19 восемь работников дома престарелых получили передозировку вакцинами Pfizer. Им ввели в пять раз больше рекомендуемой дозы вакцины.

Об этом сообщает Reuters.

Власти района Ворпоммерн-Руэген заявили, что четыре медика дома престарелых города Штральзунд госпитализировали после появления гриппоподобных симптомов.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте. Этот отдельный случай связан с индивидуальными ошибками. Я надеюсь, что все пострадавшие не испытают серьезных побочных эффектов", - говорится в заявлении главы округа Стефана Керта.

Напомним, в воскресенье, 27 декабря, в странах Европейского союза началась массовая вакцинация от коронавируса. Однако в Германии вакцинация началась на день раньше - 26 декабря. Первыми вакцинировали работников домов престарелых.

101-летняя женщина в доме престарелых в Саксонии-Анхальт.

Кроме того, в мире зафиксировано уже более 80 миллионов случаев заражения коронавирусом. Из них почти 29 миллионов в Соединенных Штатах и Индии. В тройку также вошла Бразилия.