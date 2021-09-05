В Германии водительские "права" обменивают на бесплатный проездной на автобус

В Любеке (Германия) автовладельцам предлагают отказаться от своих "прав" и, соответственно, машин. Взамен власти города предлагают бесплатный проездной на атобус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Taz.
В немецкомгороде Любек (Земля Шлезвиг-Гольштейн) начали претворять в жизнь интересный проект, направленный на улучшение экологической ситуациии в городе и уменьшение количества автомобилей на улицах.
Суть инициативы проста: тем автовладельцам, кто откажется от водительского удостоверения (и, соответственно потеряет право на управление автомобилем), взамен готовы выдать бесплатный проездной на автомус. В Любеке месячный проездной стоит 620 евро.
В итоге проект обойдется городским властям в 315 тысяч евро. Однако с оглядкой на другие аналогичные проекты в стране, вряд ли удастся достичь поставленной цели.
Напомним, этилированный бензин окончательно ушел в историю. Последней страной, где продавалось такое топливо, стал Алжир.