На могиле Бендеры вандалы нарисовали серп и молот.

Как отметил Чайчиц, он впервые решил посетить могилу украинского деятеля, однако увидел, что над местом упокоения уже успели поиздеваться вандалы. Сейчас там уже работают правоохранители.

Отметим, что это не первый случай издевательства над могилой Бендеры. Такие случаи происходили и раньше.

Фото: в Германии вандалы осквернили могилу Степана Бандеры (facebook.com/czalex)