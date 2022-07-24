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В Германии вандалы осквернили могилу Степана Бандеры

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 13:12
В Германии вандалы осквернили могилу Степана Бандеры Фото: в Германии вандалы осквернили могилу Степана Бандеры (facebook.com/czalex)
Автор: Сергей Пышкин

В немецком Мюнхене неизвестные осквернили могилу Степана Бандеры. Разрисовали памятник баллончиком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу латвийца Александра Чайчица.

На могиле Бендеры вандалы нарисовали серп и молот.

Как отметил Чайчиц, он впервые решил посетить могилу украинского деятеля, однако увидел, что над местом упокоения уже успели поиздеваться вандалы. Сейчас там уже работают правоохранители.

Отметим, что это не первый случай издевательства над могилой Бендеры. Такие случаи происходили и раньше.

Фото: в Германии вандалы осквернили могилу Степана Бандеры (facebook.com/czalex)

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Германия Степан Бандера
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