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В Германии ужесточили карантин из-за COVID: какие меры ввели

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Понедельник 27 декабря 2021 18:28
В Германии ужесточили карантин из-за COVID: какие меры ввели Фото: В Германии ужесточили карантин из-за COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 декабря, в Германии начали действовать ужесточенные карантинные ограничения. В частности, в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

На других немецких федеративных землях карантинные меры начнут действовать во вторник, 28 декабря.

Так, в Мекленбурге-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха.

В Бранденбурге, по меньшей мере до 11 января, вакцинированным и переболевшим COVID-19, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. Если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только до двух человек из другого домовладения, не считая детей в возрасте до 14 лет.

В Баден-Вюртемберге в сфере общепита вводится комендантский час - с 22:30 до 5:00. В новогоднюю ночь комендантский час начнется не раньше часа ночи.

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