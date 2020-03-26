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В Германии за сутки зафиксировали более 7000 новых случаев коронавируса

Новости » В мире     26.03.2020 - 16:27
В Германии за сутки зафиксировали более 7000 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Президент Германии со словами поддержки выступил сегодня к гражданам

В Германии зарегистрировали более 7000 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки и 72 смерти от болезни. Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, всего в Германии заболели коронавирусом 38 951 человек и умерли от него - 221.

Также президент Германии Вальтер Штайнмайер обратился сегодня к гражданам, попросив их набраться терпения потому что меры, направленные на социальное дистанцирование, могут длиться неделями. Он также похвалил немецкие больницы за лечение французских и итальянских граждан, чтобы облегчить нагрузку на системы здравоохранения в этих странах.

Напомним, впервые за неделю смертность от коронавируса в Испании снизилась. Сообщается, что за минувшие сутки в Испании умерли 655 зараженных, а с начала эпидемии зафиксировано 4089 смертей.

Вместе с тем, ранее сообщалост, что из-за коронавирус в США количество умерших превышает одну тысячу человек.

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