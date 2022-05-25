В Германии судят бизнесмена за нарушение санкций: снабжал фирмы, связанные со спецслужбами РФ

В одном случае бизнесмен продал в РФ предмет, поставки которого запретило Федеральное управление по экономическим вопросам и экспортному контролю. Чтобы обойти запрет, он, как утверждает обвинение, организовал закупку в Китае аналогичного продукта и отправил его "безопасному" адресату.

В десяти других случаях предприниматель произвел поставки в Россию продукции без необходимых для этого разрешений, чем нарушил закон о внешнеэкономической деятельности.

Согласно утверждению Федеральной прокуратуры, бизнесмен знал, что поставляемая им продукция может использоваться для производства ракет, а также ядерного, химического и биологического оружия, что является нарушением закона о контроле над вооружениями.

На первом заседании суда обвиняемый заявил, что действовал разумно и добросовестно, в меру своих знаний и убеждений. Бизнесмен утверждает, что, выполняя заказы, проверял, требуется ли для их экспорта разрешение Федерального управления по экономическим вопросам и экспортному контролю. Кроме того, его фирма пыталась выяснить, от кого получает заказы и задействован ли заказчик в военной сфере.

О себе обвиняемый сообщил в суде, что во времена ГДР был курсантом военного училища, в том числе изучал химическое оружие. При этом он утверждает, что учился не разрабатывать и не производить такое оружие, а лишь ликвидировать последствия его применения.