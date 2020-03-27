В Германии спрогнозировали худший сценарий от коронавируса

Министерство внутренних дел Германии спрогнозировало сценарии распространения коронавируса в стране при различных карантинных мерах. Об этом сообщает издание Spiegel.

В самом худшем сценарии описаны действия государства без усиленного карантина. В таком случае 70% населения вскоре будут инфицировано, более 80% пациентов будут нуждаться в госпитализации в интенсивной терапии, но больницы не рассчитаны на такое количество. Число погибших в Германии превысит миллион человек.

В случае строгого карантина в ближайшие несколько недель необходимо будет увеличить число тестов и установить мобильные лаборатории. Если следовать этой модели, согласно подсчетам ученых, около миллиона человек в Германии заразятся, но умрут только 12 000 пациентов.

Напомним, вчера в Германии за сутки зафиксировали более 7000 новых случаев коронавируса.

Также президент Германии Вальтер Штайнмайер обратился к гражданам, попросив их набраться терпения потому что меры, направленные на социальное дистанцирование, могут длиться неделями.