В Германии считают, что данных по убийству журналиста Хашогги недостаточно

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

ФРГ ожидает от Саудовской Аравии прозрачности в расследовании смерти журналиста

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас считают, что данных, представленных Эр-Риядом об убийстве саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, недостаточно. Совместное заявление Меркель и Мааса опубликовано на сайте правительства Германии, передает РБК-Украина.



В частности, в заявлении говорится, что Германия ожидает от Саудовской Аравии прозрачности в расследовании смерти журналиста.

"Мы решительно осуждаем этот акт, от Саудовской Аравии мы ожидаем прозрачности в расследовании смерти Хашогги и обстоятельств произошедшего, виновных должны привлечь к ответственности", - говорится в заявлении.

Отметим, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после того как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Полиция предполагала, что он был убит на территории консульства.

Напомним, 20 октября Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашогги, а также выразили предположение, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.

Кроме того, Генпрокурор страны рассказал, что по делу об исчезновении журналиста задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, а также освобожден от должности и лишен статуса советника королевского двора заместитель главы службы общей разведки генерал Ахмед Асири.