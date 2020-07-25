В Германии самолет влетел в жилой дом, есть погибшие

В городе Везель на северо-западе Германии легкий самолет TL 96 влетел в жилой дом. В результате инцидента погибли 3 человека.

Об этом сообщает немецкое издание Rheinische Post.

По предварительным данным, погибли двое мужчин из самолета, а также женщина. Погибшая жила в квартире, в которую влетел самолет.

Женщина умерла от ожогов в карете скорой помощи. Еще два человека получили ранения.

Отмечается, что квартира дома, в которую врезался самолет, полностью уничтожена. В квартире случился пожар, но его уже ликвидировали.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области аварийную посадку на поле совершил легкомоторный самолет, на борту находился лишь пилот.

Еще одна авария самолета произошла в Киевской области; на борту самолета находились 2 человека.