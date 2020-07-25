ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Германии самолет влетел в жилой дом, есть погибшие

Везель, Суббота 25 июля 2020 20:36
В Германии самолет влетел в жилой дом, есть погибшие
Фото: авария самолета TL 96 (Rheinische Post)
Автор: Дмитрий Левицкий

Среди погибших жительница дома

В городе Везель на северо-западе Германии легкий самолет TL 96 влетел в жилой дом. В результате инцидента погибли 3 человека.

Об этом сообщает немецкое издание Rheinische Post.

По предварительным данным, погибли двое мужчин из самолета, а также женщина. Погибшая жила в квартире, в которую влетел самолет.

Женщина умерла от ожогов в карете скорой помощи. Еще два человека получили ранения.

Отмечается, что квартира дома, в которую врезался самолет, полностью уничтожена. В квартире случился пожар, но его уже ликвидировали.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области аварийную посадку на поле совершил легкомоторный самолет, на борту находился лишь пилот.

Еще одна авария самолета произошла в Киевской области; на борту самолета находились 2 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Германияавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь