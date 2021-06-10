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В Германии рекомендовали вакцинировать от COVID детей с хроническими заболеваниями

Автор: РБК-Украина

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха не считает нужным в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса всех детей в возрасте от 12 до 17 лет. Она рекомендует прививать только тех детей, которые имеют какие-либо хронические заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Института Роберта Коха.

"STIKO рекомендует вакцинацию мРНК-вакциной Pfizer детей и подростков с уже имеющимися заболеваниями в связи с предполагаемым повышенным риском тяжелого течения заболевания COVID-19. Применение препарата у детей и подростков в возрасте 12-17 лет без предсуществующих заболеваний не рекомендуется", - говорится в сообщении.

Однако комиссия считает, что полностью здоровые дети и подростки могут вакцинироваться по личному желанию или их родителей после консультации с врачом.

Напомним, 6 июня Израиль расширил кампанию по вакцинации от коронавируса. Теперь в стране прививку могут получить подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

Кроме того, в Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет.

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