В Германии рекомендовали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет

Сообщается, что эксперты STIKO обработали дополнительную информацию о возможных побочных эффектах, в частности, при широкомасштабной программе вакцинации подростков в США.

В частности, представители комитета изучили информацию о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола.

Эксперты утсановили, что преимущества вакцинации превышают возможные риски. Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, отметил, что теперь родители подростков получили четкую рекомендацию принять решение в пользу вакцинации.