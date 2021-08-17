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В Германии рекомендовали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 лет

Автор: РБК-Украина

Постоянный комитет по вакцинации (STIKO) рекомендует прививать от коронавируса подростков старше 12 лет. Специалисты уверены, что премущества вакцинации превышают возможные риски.

Об этом пишет РБК-Украина ссылкой на DW.

Сообщается, что эксперты STIKO обработали дополнительную информацию о возможных побочных эффектах, в частности, при широкомасштабной программе вакцинации подростков в США.

В частности, представители комитета изучили информацию о случаях воспаления миокарда, которые являются очень редким побочным эффектом вакцинации, особенно у подростков мужского пола.

Эксперты утсановили, что преимущества вакцинации превышают возможные риски. Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, отметил, что теперь родители подростков получили четкую рекомендацию принять решение в пользу вакцинации.

Напомним, что в Баварии начали вакцинацию от коронавируса третьей дозой. Бустерную дозу вакцины получит категория населения, которая относится к группе риска.

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ГерманияКоронавирусВакцинация