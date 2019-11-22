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В Германии произошло ДТП с автобусом, есть жертва и пострадавшие

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 15:24
В Германии произошло ДТП с автобусом, есть жертва и пострадавшие
Фото: место происшествия (twitter.com/TAG24FFM)

В результате происшествия пострадали 23 человек и один погиб

В Германии в городе Висбаден произошло дорожно-транспортное происшествием с участием автобуса, в результате чего один человек погиб, еще 23 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

По предварительным данным, водитель автобуса остановился перед главным вокзалом Висбадена, чтобы дать пассажирам возможность сесть и выйти, но потом выехал на полосу встречного движения. После чего транспортное средство столкнулось с тремя автомобилями. Водители получили незначительные травмы.

Затем автобус столкнулся еще с тремя встречными автомобилями. Два водителя получили легкие ранения, а один - серьезные. Впоследствии автотранспорт столкнулся с задней частью припаркованного автобуса, водитель которого получил серьезные травмы. Девять пассажиров также получили легкие ранения.

Также на автобусной остановке транспортное средство сбило двух человек, в результате чего один из них скончался.

Сам водитель автобуса получил серьезные травмы, а пятеро его пассажиров - легкие.

Напомним, в Харьковской области 21 ноября в результате ДТП погибли два пешехода. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и наехал на человека. В тот же день на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину.

Кроме того, в Хмельницкой области произошло ДТП, в результате которого погибли двое людей. Водитель сбил двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении.

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