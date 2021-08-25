В Германии продлили режим ЧС по коронавирусу

Парламент Германии продлил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Это решение позволяет правительству страны принимать меры для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.in-24 .

За продление режима ЧС проголосовали 325 депутатов Бундестага, 252 не поддержали это решение, 5 - воздержались. Особая ситуация первоначально будет применяться еще три месяца, то есть до конца ноября.

Режим "эпидемиологической ситуации национального масштаба" создает для правительства правовую основу для принятия дополнительных мер в борьбе с коронавирусом.

В ходе дебатов выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Он в частности отметил, что пандемия еще не закончилась и власти на местах нуждаются в правовой основе для введения карантинных мер. Среди них Шпан отметил необходимость ношения масок в общественных местах из-за большого количества непривитых людей.

Министр также отметил, что для безопасного прохождения четвертой волны коронавируса необходимо ускорить вакцинацию.

"Каждый непривитый осенью и зимой останется без защиты и заразится, если заболеваемость будет распространяться, как она распространяется сейчас", - добавил Шпан и призвал немцев активнее вакцинироваться.