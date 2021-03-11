UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии призвали покупать российскую СOVID-вакцину для ЕС

Автор: Андрей Козловский

Прем'премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство к закупкам российской вакцины от коронавируса "V Спутник". Он считает, что это поможет быстрее снять карантинные ограничения.

Об этом сообщает Spiegel.

"Для меня вакцина "Спутник" - прекрасная возможность скорее вернуться к нормальной жизни. Я обращаюсь к федеральному правительству с просьбой дать понять ЕС, что следует заказать определенное количество вакцины у производителя "Спутник", - сказал Рамелов.

Напомним, Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID. Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V".

Кроме того, Европейская комиссия заявила, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины для стран ЕС.

Также президент Евросовета Шарль Мишель резко высказался о поставках вакцин от коронавирус Россией и Китаем. Он считает, что они используют эти поставки для пропаганды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина
Читайте также
Беларусь планирует выпускать полмиллиона доз "Спутника V" в месяц
Прогноз погоды