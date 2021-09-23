В Германии полностью привили от COVID более 60% населения

В Германии две прививки от коронавируса получили почти две трети жителей страны. Так, на сегодня вакцинировано 63,6% жителей Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Германии Йенса Шпана в Twitter.
При этом 67,5% населения Германии получили как минимум одну из двух необходимых доз вакцины.
Среди взрослого населения Германии старше 18 лет доля частично либо полностью привитых составляет 78,3%, среди подростков 12-17 лет - почти 40%.
"Прививка защищает и возвращает назад свободу и нормальную жизнь", - написал министр.