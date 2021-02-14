UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии планируют запустить центры вакцинации на полную мощность в апреле

Автор: Игорь Литвиненко

В Германии планируют запустить на полную мощность центры вакцинации в апреле. Немецкий канцлер Ангела Меркель признала, что медленный старт вакцинации вызвал разочарование в стране.

Об этом сообщает Associated Press.

Популярные новости
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек 14 февраля 2021
Сенат разрешил допросить свидетелей в рамках импичмента Трампа. Процесс затянется 13 февраля 2021
"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ 12 февраля 2021
В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса 12 февраля 2021
В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия 14 февраля 2021
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Белый дом "глубоко обеспокоен" докладом ВОЗ о возникновении COVID-19 из Китая 13 февраля 2021
"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС 12 февраля 2021

Канцлер выступила против критиков медленного старта вакцинации в стране, заявив, что огромные центры, которые были созданы в прошлом году, выйдут на полную мощность в апреле. При этом она заявила, что появление вакцины всего спустя год после появления вируса является поразительным.

"Это огромное достижение, которого никто не мог ожидать. И тогда мы недостаточно четко указали, что сначала не будет достаточно вакцины для всех", - сказала Меркель.

В Германии процесс вакцинации начался в декабре. Первыми вакцину получили пожилые люди. Сейчас уже сделано около 3,8 миллионов прививок. При этом большие центры вакцинации практически не работали, так как большее количество прививок делались в домах престарелых или больницах.

Немецкое правительство ожидает, что поставки трех утвержденных вакцин будут увеличены в ближайшие недели. Это позволит привить всех людей из группы с самым высоким приоритетом к Пасхе.

"Эти центры выйдут на полную мощность в конце марта - апреле", - сказала Меркель.

Ранее РБК-Украина писало, что Меркель предлагает продлить локдаун в Германии до марта.

Также сообщалось, что Германия частично закрыла границы с Австрией и Чехией из-за мутаций коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Германиявакцина от коронавирусаКоронавирус
Читайте также
В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия
В Британии хотят ввести COVID-паспорта для путешествий
Прогноз погоды