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В Германии планируют запустить центры вакцинации на полную мощность в апреле

Новина українською → Берлин, Воскресенье 14 февраля 2021 19:35
В Германии планируют запустить центры вакцинации на полную мощность в апреле Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Германии планируют запустить на полную мощность центры вакцинации в апреле. Немецкий канцлер Ангела Меркель признала, что медленный старт вакцинации вызвал разочарование в стране.

Об этом сообщает Associated Press.

Канцлер выступила против критиков медленного старта вакцинации в стране, заявив, что огромные центры, которые были созданы в прошлом году, выйдут на полную мощность в апреле. При этом она заявила, что появление вакцины всего спустя год после появления вируса является поразительным.

"Это огромное достижение, которого никто не мог ожидать. И тогда мы недостаточно четко указали, что сначала не будет достаточно вакцины для всех", - сказала Меркель.

В Германии процесс вакцинации начался в декабре. Первыми вакцину получили пожилые люди. Сейчас уже сделано около 3,8 миллионов прививок. При этом большие центры вакцинации практически не работали, так как большее количество прививок делались в домах престарелых или больницах.

Немецкое правительство ожидает, что поставки трех утвержденных вакцин будут увеличены в ближайшие недели. Это позволит привить всех людей из группы с самым высоким приоритетом к Пасхе.

"Эти центры выйдут на полную мощность в конце марта - апреле", - сказала Меркель.

Ранее РБК-Украина писало, что Меркель предлагает продлить локдаун в Германии до марта.

Также сообщалось, что Германия частично закрыла границы с Австрией и Чехией из-за мутаций коронавируса.

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