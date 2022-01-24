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В Германии парень устроил стрельбу в университете. Есть раненые, стрелок погиб

Автор: Юлия Бойко

На юго-западе Германии произошла стрельба в университете Гейдельберга. В результате инцидента есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание heidelberg24.de.

Сообщается, что молодой человек открыл огонь из длинноствольного оружия прямо в лекционном зале и ранил несколько человек. В настоящее время территорию оцепила полиция, в операции задействован спецназ и вертолет.

По уточненным данным, нападавший действовал в одиночку. Известно, что он погиб. Как пишет немецкая газета Bild, после нескольких выстрелов парень направил оружие на себя и нажал на курок. Других деталей пока нет.

Напомним, в октябре в американском штате Луизиана произошла стрельба на территории Государственного университета Грэмблинга. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Чуть позже в Джорджии возле студенческого кампуса неизвестные устроили стрельбу, в результате которой также был погибший и семеро раненых.

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Германия