В Германии ожидают по 20 тысяч случаев заражений коронавирусом до конца недели

В Германии ожидают, что к концу текущей недели в стране будет фиксироваться по 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день. Хотя ранее на такое количество рассчитывали только к Рождеству.

Об этом сообщает Reuters.

Министр экономики Петер Альтмайер отметил, что сейчас количество новых случаев от недели к неделе почти удваивается.

"Мы столкнулись с с экспоненциальным ростом. Количество новых случаев растет на 70-75% в сравнении с предыдущей неделей", - сказал Альтмайер.

Во вторник в Германии зафиксировали 11,4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Неделю назад было обнаружено почти 6,9 тысяч случаев, а в минувшую субботу был установлен антирекорд - 14,7 тысяч.

В конце сентября канцлер Ангела Меркель заявляла, что по худшему сценарию к Рождеству будет более 19 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Напомним, правительство Германии намерено предложить премьер-министрам федеральных земель ФРГ ввести в стране так называемый "легкий" карантин. В случае его введения в Германии будет запрещена работа баров и ресторанов.

Также в Берлине прошел очередной протест против ограничений в связи с пандемией коронавируса. Участники акции вновь требовали не ограничивать свободу граждан.