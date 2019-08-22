В Германии осудили сирийца, который убил немца в Хемнице

В Германии вынесли приговор сирийскому мигранту, который убил местного мужчину в городе Хемниц в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что сирийца Алаа С. осудили на 9,5 лет лишения свободы по обвинению в нанесении опасных телесных повреждений и непредумышленном убийстве 35-летнего жителя Германии Даниэля Хиллига. Соответствующее решение 22 августа принял суд города Дрезден.

Адвокаты обвиняемого просили признать своего подзащитного невиновным из-за отсутствия доказательств. Сам Алаа С. также не признал свою вину. При этом отмечается, что сторона обвинения просила для обвиняемого 10 лет тюрьмы. Решение может быть обжаловано в Федеральном суде.

Местонахождение другого подозреваемого по делу, гражданина Ирака, пока неизвестно. Он находится в международном розыске.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 26 августа 2018 года в городе Хемниц сириец Алаа С. вместе с гражданином Ирака Фархадом Р. А. нанесли во время ссоры пять ножевых ударов местному жителю. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте. Кроме того, сириец и иракец также ранили ударом ножа в спину еще одного участника ссоры - Димитрия М.

Указанное убийство повлекло за собой массовые акции протеста, которые впоследствии переросли в беспорядки и столкновения между полицией и митингующими, некоторые из которых выражали ксенофобские взгляды. Впоследствии полиция Германии задержала шестерых человек, подозреваемых в создании крайне правой боевой организации. Участники группировки также нападали на иностранцев в Хемнице.