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Германия, Франция и Италия остановили использование COVID-вакцины AstraZeneca

Автор: Роман Тверденко

Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина одна и та же - опасения в связи с возможностью образования тромбов.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель министерства здравоохранения Германии заявил, что рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.

О приостановке вакцинацией британо-шведским препаратом во Франции заявил президент Эммануэль Макрон. Он обосновал это решение развитием тромбоэмболии у нескольких человек, которые получили дозу этой вакцины.

Правительство Италии тоже приостановило вакцинацию AstraZeneca в качестве меры предосторожности.

Как писало РБК-Украина, ряд стран, среди которых Дания, Норвегия и Исландия, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

Позже Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Также разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

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