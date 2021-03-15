Германия, Франция и Италия остановили использование COVID-вакцины AstraZeneca

Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причина одна и та же - опасения в связи с возможностью образования тромбов.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель министерства здравоохранения Германии заявил, что рекомендацию остановить прививки этой вакциной выдал Институт Поля Эрлиха, который возглавляет процесс вакцинации в стране.
О приостановке вакцинацией британо-шведским препаратом во Франции заявил президент Эммануэль Макрон. Он обосновал это решение развитием тромбоэмболии у нескольких человек, которые получили дозу этой вакцины.
Правительство Италии тоже приостановило вакцинацию AstraZeneca в качестве меры предосторожности.
Как писало РБК-Украина, ряд стран, среди которых Дания, Норвегия и Исландия, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.
Позже Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.
Также разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.