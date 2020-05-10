В Германии после ослабления карантина заметили ускорение распространения коронавируса

В Германии через несколько дней после первых шагов немецких властей в сторону ослабления ограничительных мер отмечено увеличение числа инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В немецком Институте Роберта Коха отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса (R-value) превысил "1", и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина. Данный коэффициент отражает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется экспоненциально.

Для Германии этот показатель вырос до 1.1, после того, как долгое время не превышал единицы.

Публикация этих сведений совпала с массовыми протестными акциями в Германии, участниками которых в субботу в нескольких городах страны стали сотни и тысячи человек.

За последник сутки в Германии зарегистрировали 667 новых случаев COVID-19. Умерли 26 больных, выздоровели - около тысячи.

Всего в стране зарегистрировали 169 218 подтвержденных заражений коронавирусом. Умерли 7 395 больных, 144 тысячи - выздоровели.

Напомним, в Германии закрыли мясокомбинат компании Westfleisch в округе Кесфельд из-за вспышки COVID-19. По состоянию на 10 мая заражение коронавирусом обнаружили у 205 сотрудников мясокомбината.

ВГермании решили на один день ослабить ограничения на пересечение государственной границы в честь Дня матери, который празднуют в воскресенье, 10 мая.

Ранее сообщалось, что в Германии до 15 мая продлили контрольный режим на государственной границе в рамках карантина. Письмо о продлении действия ограничений отправили Европейской комиссии.