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В Германии одобрили экспресс-тесты на COVID для домашнего пользования

Автор: Роман Тверденко

В Германии правительство согласовало использование экспресс-тестов на коронавирус в домашних условиях. Это должно позволить стране выйти из локдауна.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство выделит на закупку тестов 810 миллионов евро в месяц, что позволит закупить от 30 до 45 миллионов тестов. Власти одобрили использование тестов на антиген разработки Healgen Scientific, Xiamen Boson Biotech и Hangzhou Laihe Biotech. Все их могут использовать люди без медицинских навыков в домашних условиях.

Массовое использование этих тестов позволит стране рассчитывать на выход из жесткого карантина и надеяться, что это удастся сделать на длительный срок. В последние недели в Германии спад заболеваемости на коронавирус остановился, из-за чего правительство не могло одобрить смягчение ограничений, которые сейчас рассчитаны до 7 марта.

Отмечается, что среднее количество новых случаев заражения на 100 тысяч человек выросло за последнюю неделю с 57 до 59,3.

Ранее сообщалось, что в Дании с 1 марта планируют смягчить карантинные ограничения. В стране хотят открыть большинство магазинов и разрешить обучение в школах в части регионов.

Также с 1 марта 2021 года Грузия упрощает правила въезда для граждан Украины. Теперь для этого будет достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID.

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