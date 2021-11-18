В Германии одобрили бустерную COVID-прививку для всех взрослых

Так, в Постоянной комиссии по вакцинации отметили, что бустерные прививки рекомендовано проводить мРНК-вакцинами через шесть месяцев после базового курса иммунизации.

Однако в STIKO предполагают, что этот интервал можно сокращать и до пяти месяцев.

Отмечено, что к этому времени ревакцинацию в Германии рекомендовали проводить только для отдельных категорий, а именно людей в возрасте от 70 лет, находящихся в учреждениях опеки, медиков, работников соцсферы и людей со слабым иммунитетом.