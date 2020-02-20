В Германии неизвестные открыли стрельбу в барах, 8 погибших

В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В результате происшествия по меньшей мере восемь людей погибли, пять серьезно пострадали.

Отмечается, что стрелок открыл огонь в баре, а затем на одной из площадей города.

По данным источников издания, преступник вел огонь из салона собственного автомобиля.

Полиция Ханау подтвердила информацию о пяти тяжело раненных и добавила, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.

Как сообщает hessenschau.de, неизвестные атаковали две кальянные в разных районах города. В одном из баров в центре города были застрелены три человека. Затем нападавшие отправились в район Кессельштадт, где были убиты пять человек.

На местах преступлений работает полиция. Преступники скрылись. К их поискам привлечены вертолеты.

Напомним, в Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в п'пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show.

Ранее на Кипре, в курортном городе Айя-Напа, неизвестный открыл огонь из автомата по кафе, в результате чего пострадали четверо людей. По данным полиции, целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до стрельбы.