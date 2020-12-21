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В Германии начинают третью фазу испытания вакцины от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Немецкая компания CureVac N.V. анонсировала третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19. Разработчики изучат безопасность и иммуногенность вакцины, привив ее 2500 добровольцам.

Об этом сообщается на сайте фармацевтической компании.

Компания сегодня объявила о начале третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 CVnCoV в Университетском медицинском центре Майнца. Первый участник испытаний вакцины будет вакцинирован 22 декабря. Будут введены две дозы по 12 мкг. Цель исследования - оценка безопасности и иммуногенности вакцины.

С помощью этого клинического исследования с участием медиков выяснят, как влияет вакцина на группу людей, подверженных особенно высокому риску заражения вирусами.

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"Основываясь на этом исследовании, мы надеемся получить дополнительную информацию об эффективной профилактике COVID-19 в этой уязвимой группе населения", - сказала д-р Лидия Ооствогельс, глава отдела инфекционных заболеваний.

К третьей фазе испытаний привлекут более 2500 добровольцев в возрасте 18 лет и старше. В предыдущей фазе участвовали более чем 35 000 добровольцев.

Третья фаза основана на исследовании в течении несколько месяцев распространения COVID-19 в коллективе сотрудников университетской больницы. Основное внимание в нем уделяется скорости появления антител и частоте вирусологически подтвержденных случаев.

Напомним, Германия планирует закупить дополнительно 30 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и Biontech. Всего от этого производителя получат почти 86 миллионов доз.

РБК-Украина писало, что Украина обсуждает с представителями Европейского Союза возможность предоставления вакцины от COVID-19.

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