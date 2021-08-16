ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Германии начали прививать третьей дозой COVID-вакцины

Новина українською →
Бавария, Понедельник 16 августа 2021 16:44
В Германии начали прививать третьей дозой COVID-вакцины Фото: в Германии начали прививать третьей дозой COVID-вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Баварии начали вакцинацию от коронавируса третьей дозой. Прививки получают лица, относящиеся к группе риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Указано, что третью бустерную дозу вакцины будут предлагать жителям домов для пожилых людей, лицам, нуждающимся в уходе, и людям от 80 лет.

Еще одной предпосылкой для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев, который должен пройти после второй вакцинации.

В то же время правительства федеральных земель Германии еще согласились начать прививку третьей дозой вакцины с сентября этого года.

Отмечено, что во многих регионах страны еще идут мероприятия по подготовке к кампании по вакцинации.

Вместе с тем, глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при Институте имени Роберта Коха Томас Мертенс сдержанно отреагировал на эти планы, он вакцинацию третьей дозой в сентябре преждевременной, но не вредной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Коронавирус Вакцинация
NEWS
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти