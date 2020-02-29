В Германии коронавирусом заразились четыре ребенка

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Все четыре ребенка являются воспитанниками детского сада в округе Хайнсбер

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди детей. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что все четыре ребенка являются воспитанниками детского сада в округе Хайнсберг, одна из воспитательниц которого заболела вызываемой коронавирусом пневмонией COVID-19. В частности, все заболевшие дети находятся в удовлетворительном состоянии, у них лишь легкие симптомы простудного заболевания.

В общей сложности данный детский сад посещают 114 детей, 100 из них проверили на наличие коронавируса. Еще 14 детей, по предварительным данным, родители не привезли для проведения добровольного теста. Таким образом в общей сложности число пациентов с коронавирусом в Хайнсберге выросло до 60.

Кроме того, коронавирус подтвержден у воспитателя продленки в одной из начальных школ Бонна. 23-летний мужчина с легкими симптомами заболевания находится под домашним карантином. Школа, в которой учатся около 185 детей, закрыта на две недели, школьников тестируют на наличие коронавируса.

Также 29 февраля стало известно о еще одном случае заражения коронавирусом в Северном Рейне - Вестфалии. В городе Люденшайд возбудитель обнаружен у учителя коррекционной школы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Германии вновь выросло количество зараженных коронавирусом COVID-19.