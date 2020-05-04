В Германии коронавирусом заразились более 163 тыс. человек

В Германии количество инфицированных коронавирусом составляет 165 664 человек. Об этом сообщает Worldometers.

Как сообщается, в Германии за последние 24 часа лабораторно подтвердили 679 новых случаев заражения коронавирусом. В целом это число возросло до 165 664, из них 692 человека умерли от вируса. Также с начала пандемии от болезни выздоровели около 132 700 человек, из которых 2 200 - за последние сутки.

Напомним, в Германии продолжают фиксировать сокращение темпов распространения коронавируса COVID-19.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, в Германии 75% людей, которые заразились коронавирусом, уже победили болезнь.

Также согласно последним данным, опубликованным министерством здравоохранения, в Бразилии зарегистрировано более 100 тыс. случаев заболевания COVID-19. Количество подтвержденных случаев увеличилось на 4 488 за 24 часа, в результате чего общее число достигло не менее 101 147.

РБК-Украина ранее сообщало, что за минувшие сутки в мире зафиксировали 80 890 новых случаев заражения коронавирусом, 3 431 человек умер. Почти 26,5 тыс. человек заразились в США.