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В Германии от коронавируса умерли более тысячи человек

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 12:36
В Германии от коронавируса умерли более тысячи человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В стране COVID-19 подтвержден у более 84 тысяч человек

В Германии от коронавируса COVID-19 умерли 1107 человек. Соответствующие данные опубликованы на карте распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно данным СНБО, по состоянию на 12:00 3 апреля в Германии заразились коронавирусом 84 794 человек. Из них более 7,2 тысяч новых случаев были выявлены за последние сутки. Умерли от COVID-19 1107 человек, из них 216 человек за последние сутки.

Кроме этого Германия обошла Китая по количеству случаев коронавируса и теперь занимает четвертое место в мире. Больше зараженных лишь в Испании (112 065), Италии (115 242) и США (245 573). Всего в мире зафиксировано 1 млн 17 693 случая коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в США за последние сутки умерли 1169 человек. Этот показатель смертности является наивысшим среди зафиксированных в любой стране с начала глобальной пандемии.

Также сообщалось, что между государствами Европейского союза ведутся переговоры о том, следует ли продолжать закрытие границ после Пасхи для предотвращения распространения коронавируса.

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