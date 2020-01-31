В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка

В немецкой федеральной земле Бавария был подтвержден первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV у ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как сообщается, это уже шестой случай заражения коронавирусом в Германии.

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работника компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая.

Напомним, 29 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Также в ВОЗ отметили, что заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая.

Добавим, что по состоянию на 31 января число заразившихся коронавирусом из Китая превысило 9,5 тысячи людей. В результате распространения вируса уже умерли 212 человек.