В Германии считают, что пандемия продлится до конца года

Власти Германии считают, что пандемия коронавируса продлиться до конца текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы канцелярии Германии Хельге Брауна, на данный момент мир находится "в середине пандемии".

"Мы сейчас не живем после пандемии, скорее, мы живем в середине пандемии, которая будет с нами некоторое время - по крайней мере, в этом году, и это очень оптимистичный сценарий", - сказал Браун.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что темпы распространения коронавируса в Германии существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена.

В среду Меркель объявила о мерах по смягчения карантина, одновременно запустив так называемый "механизм экстренного торможения", позволяющий возобновить ограничения в случае повторного распространения инфекции.

На данный момент в Германии зарегистрировано 168 тыс. случаев коронавируса и чуть больше 7 тыс. смертей. Пик роста новых заражений состоялся в начале апреля. С тех пор кривая заболеваний постепенно снижается. За последние сутки коронавирус виявили у 1155 немцев, умерли 282 человека.