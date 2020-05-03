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В Германии фиксируют уменьшение темпов распространения COVID-19

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 18:30
В Германии фиксируют уменьшение темпов распространения COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки подтвердили более чем на 150 новых случаев меньше, чем днем ранее

В Германии продолжают фиксировать сокращение темпов распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в отчете Института имени Роберта Коха.

Так, за прошлые сутки в стране подтвердили 793 новых случая инфицирования COVID-19. 2 мая в стране было подтверждено 945 случаев, а еще днем ранее - 1939 новых заболеваний. На данный момент в стране 162 496 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Также в Германии продолжает сокращаться смертность от COVID-19. За прошлые сутки умерли 74 пациента, тогда как 2 мая зафиксировали 94 летальных случая, и 193 - 1 мая. Всего в Германии умерли от коронавируса 6649 пациентов.

Кроме этого сообщается, что 130 600 пациентов уже вылечились от вируса. По состоянию на 3 мая в Германии остается чуть более 25 тысяч активных больных.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Испании за прошлые сутки зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса с 18 марта. Так, за 2 мая в стране умерло 164 человека, общее количество жертв COVID-19 выросло до 25 264.

Также сообщалось, что во Франции за вчера умерло 166 пациентов с COVID-19, что является самым низким показателем за последние 5 недель. Всего в стране умерли более 24,7 тысяч инфицированных коронавирусом.

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