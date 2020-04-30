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В Германии четвертый день растет число инфицированных коронавирусом

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 10:00
В Германии четвертый день растет число инфицированных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из общего количества всех зараженных около 75% людей вылечились от вируса

В Германии за последние сутки лабораторно подтверждено 1478 заражений коронавирусной инфекцией, что свидетельствует о росте числа инфицированных в стране четвертый день подряд. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, сейчас в стране зарегистрировано 159 119 случаев заражения коронавирусом из них умерли 6288. Однако из общего количества всех зараженных около 75% людей - вылечились.

Как отмечается, правительство Германии на прошлой неделе начало смягчать карантинные ограничения, которые ввело для противодействия распространения коронавируса, но неизвестно, связывают ли чиновники рост числа случаев с этим послаблением.

Напомним, правительство Германии продлило как минимум до 14 июня предостережения в отношении туристических поездок за границу из-за пандемии вызванной коронавирусным заболеванием COVID-19.

Также обновления чемпионата Германии по футболу, запланированное на 9 мая, может быть отложен на более поздний срок из-за новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране.

Кроме того, от коронавируса излечились более 1 млн людей во всем мире. Больше всего тех, кто вылечился, зарегистрировано в США - 147 тыс.

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