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В Германии четвертый день растет число инфицированных коронавирусом

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 09:39
В Германии четвертый день растет число инфицированных коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

В Германии количество заболевших коронавирусом возросло на 5323 случая

В Германии из-за стремительного распространения коронавируса четвертый день подряд количество заражений растет, а за последние сутки зафиксировали более чем на 400 больных больше, чем накануне. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, за последние сутки в Германии количество заболевших коронавирусом возросло на 5323 случая и такой рост продолжается четвертый день подряд после нескольких дней падения. В общем там насчитывают 113 525 заражений, из которых 2373 человека умерли.

Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель в ситуации с коронавирусом в Германии увидела "проблеск надежды". Она подчеркнула, что немецкому правительству пока удается не допустить перегрузки системы здравоохранения. Положительную динамику подтвердил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Также Германия будет доставлять самолетами сезонных работников из Восточной Европы в связи с дефицитом рабочей силы из-за пандемии коронавируса. Для сбора урожая спаржи, клубники и овощей в этом году Германии не хватает около 40 тыс. сезонных работников из-за рубежа.

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