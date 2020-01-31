В Германии и Британии зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

В Германии подтвердили пятый случай заболевания новым видом коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в китайском Ухане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным Министерства здравоохранения Баварии, новый случай был зафиксирован у работника компании Webasto, который контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая.

Как пишет BBC, главный врач Британии заявил о двух случаях заболевания коронавирусом на территории Соединенного Королевства. Больные являются членами одной семьи, сейчас они получают специализированную помощь. Это первый случай заражения коронавирусом в Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Баварии поместили в карантин 90 человек, которые могли контактировать с инфицированным коронавирусом китаянкой. Часть людей, которых поместили в карантин, являются сотрудниками компании Webasto в Стокдорфе. Инфицированная гражданка Китая посещала семинар в компании.

Также РБК-Украина писало, что число зараженных новым видом коронавируса приближается к 10 тысячам. По официальным данным, по состоянию на 31 января коронавирусом заболели 9,5 тысячи человек, только за последние сутки были подтверждены 1 982 случаи заражения.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Коронавирус зафиксирован уже в 18 странах за пределами Китая.