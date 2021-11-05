UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Германии большая часть жителей поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Большинство немцев считают, что все совершеннолетние жители страны должны обязательно привиться от COVID-19. Однако треть населения не хочет, чтобы их обязывали проходить вакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно исследованию, 57% жителей Германии поддерживают обязательные антиковидные прививки. А 74% респондентов считают, что люди определенных профессий, особенно те, кто связан с медициной, должны обязательно пройти вакцинацию.

Однако правительство страны не спешит делать такой шаг и обязывать граждан прививаться от коронавируса. В то же время около половины граждан поддерживают действующие меры борьбы с пандемией.

По состоянию на 5 ноября в Германии зафиксировали суточный максимум случаев инфицирования COVID-19 - 37 120. Днем ранее в стране зарегистрировали 33 949 больных.

Напомним, пандемия коронавируса спровоцировала бум мировой фармакологии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияВакцинация