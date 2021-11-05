В Германии большая часть жителей поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Большинство немцев считают, что все совершеннолетние жители страны должны обязательно привиться от COVID-19. Однако треть населения не хочет, чтобы их обязывали проходить вакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Согласно исследованию, 57% жителей Германии поддерживают обязательные антиковидные прививки. А 74% респондентов считают, что люди определенных профессий, особенно те, кто связан с медициной, должны обязательно пройти вакцинацию.

Однако правительство страны не спешит делать такой шаг и обязывать граждан прививаться от коронавируса. В то же время около половины граждан поддерживают действующие меры борьбы с пандемией.

По состоянию на 5 ноября в Германии зафиксировали суточный максимум случаев инфицирования COVID-19 - 37 120. Днем ранее в стране зарегистрировали 33 949 больных.