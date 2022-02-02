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В Германии археологи обнаружили останки обезглавленного коня: что думают об этом ученые

Автор: Сергей Пышкин

В Германии археологи обнаружили могилу в возрасте 1400 лет. В ней был похоронен всадник и обезглавленный конь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Live Science.

Согласно данным ученых, всадник жил во время правления династии Меровингов, которые в свое время владели частью Франции и Германии еще до того, как в 751 году их заменили Каролинги.

"Он (всадник .-ред.) стоял в "командной цепочке" с королями Меровингов на ее вершине, что означало, что он был обязан принимать участие в королевских кампаниях", - заявили археологи.

Захоронение содержало в себе "богатый" инвентарь, в частности, речь идет об оружии, золотых украшениях, бронзовых чашах и обезглавленном коне. Животное же лежало рядом с человеком.

Археологи предполагают, что обезглавливание было частью захоронения. Якобы, животное было похоронено как компаньон для потусторонней жизни. Голову лошади так и не удалось найти.

Также на территории кладбища археологи нашли и могилы других людей, которые жили примерно в то же время, что и всадник.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как в Германии археологи обнаружили жетон солдата из Львова, которого 80 лет считали пропавшим без вести.

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Германия