В Германии активизировались мошенники: вымогают 6 000 евро за COVID-вакцину

Накануне вакцинации от COVID в Германии активизировались мошенники. Они пытаются выманить деньги у доверчивых граждан за бесплатную вакцину.

Об этом пишет Spiegel.

В частности, полиция Бонна сообщает о случаях телефонного мошенничества. После такого подозрительного звонка в полицию обратилась 64-летняя женщина. По ее словам, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником фармацевтической компании и предложил купить первый пакет вакцины за 6 000 евро.

Также сообщается, что, когда мошенник прибыл за деньгами, его задержала полиция. Злоумышленником оказался 51-летний гражданин Германии. Он пытался убедить полицию в том, что готовил рассылку вакцины по почте.

Немецкая полиция отмечает, что это не первый случай мошенничества, и призывает граждан не вестись на уловки, поскольку вакцина будет бесплатной.

Напомним, поскольку Германия входит в Европейский союз, вакцинация от COVID там начнется уже завтра, 27 декабря.

Также сообщалось, что Украина обсуждает закупку вакцины от COVID-19 с США, Британией и Германией.