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В Германии 840 человек получили просроченную вакцину Moderna

Автор: Анна Полисученко

В Германии 840 человек получили просроченную вакцину Moderna. Никаких негативных последствий для привитых просроченной вакциной власти страны не ожидают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Инцидент произошел в трех городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслингене, которые расположены в регионе Баден-Вюртемберг.

По предварительной информации, причиной стала неверная маркировка на упаковке препарата. Указанный срок годности был дольше допустимого санитарными нормами - три месяца вместо 30 дней.

В то же время, местные врачи заявили, что не видят повода для беспокойства. Отмечается, что режим хранения лекарства не нарушался - его "все время держали в холодильнике".

Представительница вакцинационного центра Зиндельфингена уже заверила в отсутствии каких-либо данных, которые бы указывали на то, что более длительное хранение влияет на эффективность препарата.

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Германия