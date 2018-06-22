Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Геращенко призывает к скорейшей верификации пенсий

НовостиОбщество    22.06.2018 - 12:49
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Вопрос находится на контроле премьер-министра

Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала правительство к скорейшей верификации пенсий. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, в процессе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко Геращенко привела пример блокировки пенсии професора Козловского, котрого освободили из плена в неподконтрольном ВСУ Донецке в декабре прошлого года.

В ответ глава государства возмутился ситуацией и и призвал правительство урегулировать этот вопрос.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал взять вопрос под личный контроль.

 

Як Уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні телефоном спілкувалася з П. Порошенком...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 22 червня 2018 р.

Напомним, Верховный суд пришел к выводу, что в случае нарушения законодательства о пенсионном обеспечении органом, который назначает и выплачивает пенсию, административный иск с требованиями, связанными с выплатами сумм пенсии за прошедшее время, в том числе сумм ее составляющих, может быть подан без ограничения шестимесячным сроком.

Кабмин к концу года может предложить новые программы для повышения пенсий, - Розенко Порошенко обсудил с министром иностранных дел Латвии ситуацию на Донбассе
Теги публикации: пенсии, Донбасс, Ирина Геращенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь