Геращенко призывает к скорейшей верификации пенсий

Вопрос находится на контроле премьер-министра

Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала правительство к скорейшей верификации пенсий. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, в процессе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко Геращенко привела пример блокировки пенсии професора Козловского, котрого освободили из плена в неподконтрольном ВСУ Донецке в декабре прошлого года.

В ответ глава государства возмутился ситуацией и и призвал правительство урегулировать этот вопрос.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал взять вопрос под личный контроль.

Як Уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі сьогодні телефоном спілкувалася з П. Порошенком... Опубліковано Iryna Gerashchenko 22 червня 2018 р.

Напомним, Верховный суд пришел к выводу, что в случае нарушения законодательства о пенсионном обеспечении органом, который назначает и выплачивает пенсию, административный иск с требованиями, связанными с выплатами сумм пенсии за прошедшее время, в том числе сумм ее составляющих, может быть подан без ограничения шестимесячным сроком.