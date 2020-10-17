Геращенко: лишние средства власть должна направлять на борьбу с COVID-19, а не на опрос

Если у "Слуги народа" есть лишние деньги, их надо направлять на обеспечение антисептиками и масками во время выборов, а не на проведение опроса от президента.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает сайт политсилы.

"Если у президента есть лишние деньги, или у "Слуг народа" - направьте их на борьбу с ковидом. Петр Порошенко за время пандемии 100 миллионов гривен передал для того, чтобы закупить 167 тысяч защитных костюмов. И 200 больниц во всех регионах Украины за это благодарят и говорят о следующем", - заявила она.

По мнению Геращенко, спрашивать граждан о наказании для коррупционеров во время опроса, которое непонятно кто финансирует, - манипуляция.

Кроме того, она подчеркивает, что массовый опрос в условиях коронавируса возле участков создаст дополнительные риски для здоровья украинцев.

"Если хотите провести опрос, то запустите его по системе "Дія" и хоть каждый день их проводите. Это государственная организация, а не интервьюеры будут проводить опрос в условиях коронавируса, когда в красной зоне половина городов", - отметила она.

По ее мнению, власть прежде всего должна сделать все, чтобы это были безопасные выборы, чтобы избиратели одели маски, взяли антисептики, проголосовали, чтобы было безопасно.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках. Избирателям предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, про свободную экономическую зону на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, по легализации каннабиса, о гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.

Как свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, в сентябре 2020 года создание на Донбассе свободной экономической зоны частично или полностью поддерживали 22,4% украинцев. Большинство из тех, кто определился, выступают против: 35,8% украинцев в целом не одобряет эту инициативу.