Гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний повідомив, що від початку 2023-го року на Закарпатті виявили 125 випадків захворювання.

"Зараз назвати це спалахом не можна, адже підстав для цього немає. Спалах - це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім’ї, колективі чи класі", - зазначив Пшеничний.

Водночас в Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки. Це стало відомо під час пресконференції з представниками Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, яка пройшла у Павлограді за участі місцевих спеціалістів.

"Сьогодні в тих зразках води, які ми досліджували, ми не виявили гепатиту А, але ми продовжуємо подальший моніторинг", - сказав спеціаліст.

Ситуація з гепатитом A в Україні

Вчора ми повідомляли, що гепатит також виявили в Тернопільській області.

До цього подібні випадки зафіксували спочатку на Вінниччині, а потім - і на Прикарпатті.

Станом на вчора (у сукупності по трьох областях) до лікарень з гепатитом А госпіталізовано 120 людей. На Вінниччині навіть оголосили режим НС через спалах гепатиту А (111 госпіталізованих хворих).

Докладніше про ситуацію та чи є загроза для Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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