Гепатит А в Україні. В яких областях зафіксовано вірус та скільки вже хворих

Прикарпаття

В Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні наразі перебувають 7 людей - четверо дорослих і троє дітей.

"Діти - віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан - середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", - розповіла заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна.

При цьому, за її словами, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит, з них - одна дитина. Їх зафіксували в Івано-Франківській, Богородчанській, Долинській та Надвірнянській громадах.

Вінницька область

У Вінниці госпіталізували 111 людей з підтвердженим діагнозом на гепатит A, серед них - 22 дитини. 15 випадків підтвердили за останню добу.

Як розповіла заступниця директора департаменту охорони здоровʼя та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко, ще 6 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують на підтвердження діагнозу. Перший спалах гепатиту A в області був зареєстрований 16 жовтня.

Наразі випадки захворювання на гепатит А зареєстрували у п'ятьох районах Вінницької області. Зокрема, у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. В регіоні оголошено режим НС через спалах цього захворювання.

Додамо, що в МОЗ про спалах гепатиту А у Вінниці повідомили 24 жовтня. Вже тоді було відомо про 60 людей, що захворіли та потрапили до лікарні, з них - 14 дітей. Пізніше кількість хворих почала збільшуватись.

Ризик є і для Києва

Треба розуміти, що Київ також в зоні ризику. Справа в тому, як пояснила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург він пов’язаний з міграцією населення між Київською та Вінницькою областями. А оскільки джерелом інфекції є хвора людина, яка виділяє збудник, Київ знаходиться в зоні потенційної небезпеки.

Тому, як додала директор, в лікарню слід звернутися при перших симптомах, не чекаючи "жовте" відображення у дзеркалі.

"Згаяний час шкодить не лише вашому здоров’ю, а й підвищує ризик спалаху хвороби, наражає на небезпеку оточуючих: ваших дітей, родичів, колег та й зовсім незнайомих людей", - наголосила вона.

Гепатит А. Що же за хвороба?

Зараження цією хворобою відбувається при контакті з забрудненими речами та продуктами харчування при вживанні їх у їжу (посуд, білизна, рушник, іграшки та інше), якими користувався хворий. Як не банально, але головним методом профілактики від гепатиту А є ретельне миття рук. Збудник вражає печінку.

Зазначимо, у 2019 році спалах гепатиту А був зафіксований у Кіровоградській області. Тоді спалах рареєстрували в одному з сіл Новоархангельського району. Тоді захворіли троє людей.

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