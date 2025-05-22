Гепатит у Києві: чи справді вода з крана небезпечна - офіційна відповідь

У Києві поширюються чутки, що спалах гепатиту А в Солом’янському районі пов’язаний із водопровідною водою. У "Київводоканалі" це спростовують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Київводоканал" .

На тлі інформації про спалах гепатиту А у Солом’янському районі Києва у соцмережах з’явились припущення, що джерелом зараження могла стати водопровідна вода. Утім, у "Київводоканалі" офіційно заявили: якість питної води у столиці, зокрема в проблемному районі, відповідає всім санітарним нормам.

Після повідомлень про випадки гепатиту 8 травня фахівці компанії відібрали проби води за п’ятьма адресами в Солом’янському районі. Всі зразки показали відповідність чинним нормативним вимогам. Додаткові перевірки 20 травня знову не виявили жодних відхилень.

Як контролюють якість води

У "Київводоканалі" наголошують: якість питної води у Києві контролюється цілодобово на всіх етапах - від очисних споруд до розподільчої мережі. Усі результати досліджень доступні на офіційному сайті компанії.

Водночас у компанії пояснюють: хоча вода централізовано безпечна, її якість може погіршуватись уже всередині будинків. Внутрішньобудинкові мережі на балансі "Київводоканалу" не перебувають - за їхній стан відповідають балансоутримувачі житла. Їм радять регулярно промивати ці мережі, щоб уникнути вторинного забруднення.

Жителям Києва радять:

оперувати лише перевіреною інформацією;

перевіряти дані щодо якості води на сайті "Київводоканалу";

звертатися до балансоутримувача будинку щодо стану внутрішніх мереж.

У компанії наголошують: офіційні аналізи не виявили жодної загрози з боку водопровідної води в Солом’янському районі.