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В Генштабе ВСУ рассказали о проблемах в России с весенней мобилизацией

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 07:30
В Генштабе ВСУ рассказали о проблемах в России с весенней мобилизацией Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В России из-за огромных военных потерь в Украине назревает проблема с проведением весенней призывной кампании с апреля. К тому же в войсках страны-агрессора резко снижается количество "контрактников".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

"С учетом высокого уровня безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил российской федерации и вовлечения в боевые действия военнослужащих срочной службы, проведение весенней призывной кампании 2022 года, которая начинается 1 апреля этого года, может стать проблемной", - говорится в сообщении

В Генштабе обратили внимание на тенденцию резкого понижения количества контрактников по отношению к срочной службе в РФ.

"Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом", - указывается в оперативной сводке ведомства.

Кроме того, отмечается, что поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационных подразделениях техника находится в неудовлетворительном техническом состоянии из-за небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.

Напомним, по данным украинской разведки, РФ продолжает вести скрытую мобилизацию для продолжения войны в Украине, предлагая подписать контракт на службу в армии должникам и алиментщикам.

Также ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что несмотря на провал планов РФ быстро захватить Украину, Москва все равно проводит скрытую мобилизацию и вынуждает союзников дать присоединиться к войне.

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